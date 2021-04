Fumo: campagna Pfizer con Ranieri testimonial, smetti con l'aiuto di un professionista (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Due squadre di ‘calciatori della domenica' che rincorrono il pallone su un campetto di periferia. Una star del calcio internazionale, l'allenatore Claudio Ranieri, che interviene motivandoli e aiutandoli a dare il massimo, per giocare meglio e raggiungere l'obiettivo: fare goal. L'aiuto di un professionista può fare la differenza: è questo il messaggio della nuova campagna sulla disassuefazione dal Fumo promossa in 11 Paesi da Pfizer attraverso il sito web Cigaretteless, che raccoglie informazioni e strumenti utili per smettere di fumare. Il video con protagonista il coach Claudio Ranieri, invita chi vuole smettere di fumare a rivolgersi a un Centro antiFumo, triplicando così le probabilità di riuscire a raggiungere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Due squadre di ‘calciatori della domenica' che rincorrono il pallone su un campetto di periferia. Una star del calcio internazionale, l'allenatore Claudio, che interviene motivandoli e aiutandoli a dare il massimo, per giocare meglio e raggiungere l'obiettivo: fare goal. L'di unpuò fare la differenza: è questo il messaggio della nuovasulla disassuefazione dalpromossa in 11 Paesi daattraverso il sito web Cigaretteless, che raccoglie informazioni e strumenti utili per smettere di fumare. Il video con protagonista il coach Claudio, invita chi vuole smettere di fumare a rivolgersi a un Centro anti, triplicando così le probabilità di riuscire a raggiungere ...

