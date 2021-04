Friuli Venezia Giulia | Zanin difende l’identità multilinguistica al tavolo Rai

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 aprile 2021) TRIESTE – “L’identità multilinguistica e multiculturale del Friuli Venezia Giulia deve trovare piena realizzazione e tutela nel rinnovo della convenzione, in scadenza il prossimo 29 aprile, per la trasmissione di programmi radiotelevisivi in italiano, friulano e sloveno che Rai stipulerà con il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del consiglio dei ministri”. Piero Mauro Zanin, presidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, difende il patrimonio di culture e tradizioni della regione, e lo fa durante il Tavolo di confronto Rai-Regione a cui, oltre al Corecom che l’ha organizzato, hanno preso parte l’assessore regionale alle Lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, e i dirigenti della pubblica emittenza. “Ciò significa- precisa Zanin- un accordo esclusivo per la nostra regione caratterizzato da qualità e quantità proporzionalmente confacenti al peso specifico delle comunità linguistiche che la caratterizzano”.