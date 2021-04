Fmi: “Considerare tasse più alte sui ricchi per pagare i conti del Covid” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Fmi sull’emergenza Covid: “Aumentando le tasse ai ricchi si ridurrebbero le disuguaglianze”. ROMA – A distanza di qualche ora dai nuovi dati sulla crescita dei Paesi nel 2021, l’Fmi è ritornato sull’emergenza Covid suggerendo ai governi di “Considerare tasse più alte sui ricchi per pagare i conti del coronavirus. Si tratta di un contributo temporaneo per facilitare la ripresa“. Un passaggio che, secondo il Fondo Monetario Internazionale, potrebbe essere fondamentale per “ridurre le disuguaglianze e aumentare la possibilità di una mobilità intergenerazionale, considerato che i giovani sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto del Covid“. Istat: “Molte imprese a rischio” Anche l’Istat ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Fmi sull’emergenza: “Aumentando leaisi ridurrebbero le disuguaglianze”. ROMA – A distanza di qualche ora dai nuovi dati sulla crescita dei Paesi nel 2021, l’Fmi è ritornato sull’emergenzasuggerendo ai governi di “piùsuiperdel coronavirus. Si tratta di un contributo temporaneo per facilitare la ripresa“. Un passaggio che, secondo il Fondo Monetario Internazionale, potrebbe essere fondamentale per “ridurre le disuguaglianze e aumentare la possibilità di una mobilità intergenerazionale, considerato che i giovani sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto del“. Istat: “Molte imprese a rischio” Anche l’Istat ...

