Flash News di Mercoledì 7 Aprile 2021 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il vaccino AstraZeneca ancora osservato speciale. L'EMA a breve renderà note le conclusione del Comitato di Esperti incaricato di valutare i rischi di trombosi legati al suo utilizzo. Tutta Europa attende il nuovo parere su questo vaccino, mentre vari Paesi valutano limitazioni nella somministrazione; In Italia, Governo e parti sociali hanno firmato un protocollo per il via libera alle vaccinazioni in azienda. Un canale aggiuntivo rispetto quelli già esistenti. L'inizio della campagna è però legato agli approvvigionamenti; Scende in Italia il numero di nuovi casi positivi, poco meno di 8.000 in 24 ore. Dato condizionato dal numero ridotto di tamponi fatti in questi giorni di festa. Aumentano i nuovi ricoverati nei reparti ordinari, mentre il numero dei pazienti nelle terapie intensive è sostanzialmente invariato, sempre sopra la soglia critica. Ancora tragico il bilancio dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Flash News BCE: fixing euro contro principali valute L'indice di marzo ha inoltre superato la precedente stima flash. Questo incremento, che è il secondo più rapido del settore privato in due anni e mezzo, ha ricevuto la spinta principale dall'...

San Patrignano, figli di Muccioli querelano Netflix Le news sul prodotto anglo - svedese... Read More Flash Vaccino Astrazeneca: Italia 'sospesa' attende news da Ema 7 Aprile 2021 Vaccino AstraZeneca e trombosi, l'Italia attende news dall'Ema, l'...

AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto Giallorossi.net 'Rosa' contro 'rosso', ecco le imprenditrici contro le chiusure Uno studio del Monzino e dello Spallanzani mostra come il virus attacca le cellule stromali, facendole diventare veicolo di infezione e causando complicazioni cardiache ...

Cashback: Pellegrini (M5S), ‘da Fdi solo attacco politico’ Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “La mozione di Fratelli d’Italia contro il cashback non si basa su dati di fatto, su numeri, su statistiche, su evidenze inconfutabili. Molto semplicemente si inquadra ...

