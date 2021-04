Dopo “SanPa”, i figli di Vincenzo Muccioli querelano Netflix (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo “SanPa”, gli eredi della comunità di San Patrignano, si apprestano a difendere la memoria del padre in tribunale. I figli di Vincenzo Muccioli, Andrea e Giacomo hanno depositato alla Procura della Repubblica una querela ai produttori, agli autori e alla regista della docu-serie disponibile su Netflix dal 30 dicembre scorso. Dopo “SanPa” la querela per diffamazione Dopo il grande clamore che ha suscitato nell’opinione pubblica il documentario “SanPa – Luci e Tenebre di San Patrignano“, i figli di Vincenzo Muccioli, il fondatore della Comunità di San Patrignano, hanno presentato una querela ai danni di Netflix per diffamazione aggravata. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021)”, gli eredi della comunità di San Patrignano, si apprestano a difendere la memoria del padre in tribunale. Idi, Andrea e Giacomo hanno depositato alla Procura della Repubblica una querela ai produttori, agli autori e alla regista della docu-serie disponibile sudal 30 dicembre scorso.” la querela per diffamazioneil grande clamore che ha suscitato nell’opinione pubblica il documentario “– Luci e Tenebre di San Patrignano“, idi, il fondatore della Comunità di San Patrignano, hanno presentato una querela ai danni diper diffamazione aggravata. ...

