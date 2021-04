Dl sostegni, Landini: “Prorogare stop licenziamenti al 31 ottobre per tutti” (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – “Chiediamo che ci sia un intervento sul blocco dei licenziamenti: è necessario avere una data unica, portandolo dal 30 giugno al 31 ottobre per tutti. E’ importante, siamo ancora dentro l’emergenza”. Cosi’ il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in audizione sul decreto sostegni nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Leggi su dire (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – “Chiediamo che ci sia un intervento sul blocco dei licenziamenti: è necessario avere una data unica, portandolo dal 30 giugno al 31 ottobre per tutti. E’ importante, siamo ancora dentro l’emergenza”. Cosi’ il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in audizione sul decreto sostegni nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato.

