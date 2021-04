Crysis Remastered per PS5 e Xbox, update disponibile: ecco le modalità grafiche – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’atteso update per Crysis Remastered su PS5 e Xbox Series XS è disponibile da oggi: ecco le modalità grafiche che potremo attivare sulle console next-gen.. Crysis Remastered ha ricevuto oggi l’atteso update per PS5 e Xbox Series XS, e Crytek ha rivelato nel dettaglio le tante migliorie tecniche introdotte sulle console next-gen. disponibile dallo scorso settembre, Crysis Remastered sfrutterà dunque le capacità delle nuove piattaforme grazie all’aggiornamento, mettendo a disposizione degli utenti nuove modalità grafiche. Stando alle informazioni fornite dal team di ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’attesopersu PS5 eSeries XS èda oggi:leche potremo attivare sullenext-gen..ha ricevuto oggi l’attesoper PS5 eSeries XS, e Crytek ha rivelato nel dettaglio le tante migliorie tecniche introdotte sullenext-gen.dallo scorso settembre,sfrutterà dunque le capacità delle nuove piattaforme grazie all’aggiornamento, mettendo a disposizione degli utenti nuove. Stando alle informazioni fornite dal team di ...

