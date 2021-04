Covid | in Sicilia 998 nuovi positivi e 16 morti Ancora record a Palermo

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 998 ial19 insu 24.958 tamponi processati, con una incidenza del 4,0%, in linea con la media nazionale. La regione è settima per numero di contagi giornalieri. Le vittime...

Sono 998 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 7 aprile. Registrati inoltre altri 16 morti, che portano il totale dei decessi nell'isola a 4.746 da ...Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "La principale priorità resta porre fine alla pandemia ovunque. Dobbiamo aumentare in modo significativo la produzione di vaccini e accelerare la campagna vaccinale a livell ...