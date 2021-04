**Covid: in Lombardia 2.569 nuovi casi e 109 morti** (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (Adnkronos) – In Lombardia sono 2.559 i nuovi positivi al Covid19 e 109 le vittime delle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 31.373 deceduti. Il rapporto positivi-tamponi si attesta al 5,5% circa, in calo dall’8% registrato ieri. Gli attualmente positivi nella Regione, stando al bollettino del Governo, sono 82.293 di cui quasi 75mila in isolamento domiciliare. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano, 7 apr. (Adnkronos) – Insono 2.559 ipositivi al Covid19 e 109 le vittime delle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 31.373 deceduti. Il rapporto positivi-tamponi si attesta al 5,5% circa, in calo dall’8% registrato ieri. Gli attualmente positivi nella Regione, stando al bollettino del Governo, sono 82.293 di cui quasi 75mila in isolamento domiciliare. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

myrtamerlino : Chiara #Ferragni poteva decidere di far rumore o stare zitta. Ha deciso di parlare. ???? Brava Chiara perché non tut… - TV7Benevento : **Covid: in Lombardia 2.569 nuovi casi e 109 morti**... - infoitinterno : Covid Italia e Lombardia, il bollettino del 7 aprile: 13.708 nuovi positivi e 627 morti - infoitinterno : Covid Lombardia, il bollettino di oggi 7 aprile: 2.569 contagi e 109 morti, calano i ricoveri - infoitinterno : Covid Lombardia, oggi 2.569 contagi e 109 morti: bollettino -