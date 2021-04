Concorsopoli in Regione Lazio, si dimette il presidente (Pd) del Consiglio. Fdi: non basta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rotolano le prime teste nel Pd laziale per lo scandaloso finto concorsi che ha portato all’assunzione in Regione Lazio di sedici esponenti dem utilizzando una norma che consente di “pescare” da precedenti graduatorie di un paesino regionale, Allumiere. Una sfacciata infornata di nomi che fa incredibilmente scopa con i tesserati Pd nel Lazio. Ci vuole veramente molta fantasia per pensare che sia un caso. Ed ora è costretto a dimettersi – ma simula un beau gest – il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. “Negli ultimi giorni si è discusso, soprattutto sugli organi di informazione, delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale in materia di personale, che ha portato all’assunzione di nuovi dipendenti nel ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rotolano le prime teste nel Pd laziale per lo scandaloso finto concorsi che ha portato all’assunzione indi sedici esponenti dem utilizzando una norma che consente di “pescare” da precedenti graduatorie di un paesino regionale, Allumiere. Una sfacciata infornata di nomi che fa incredibilmente scopa con i tesserati Pd nel. Ci vuole veramente molta fantasia per pensare che sia un caso. Ed ora è costretto arsi – ma simula un beau gest – ildelregionale del, Mauro Buschini. “Negli ultimi giorni si è discusso, soprattutto sugli organi di informazione, delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza delRegionale in materia di personale, che ha portato all’assunzione di nuovi dipendenti nel ...

