Calcutta | nella notte grave lutto per il cantante

grave lutto per Calcutta. nella notte, un malore improvviso ha colpito la madre Donatella Galeotti. La donna trasportata d'urgenza all'ospedale di Latina, si è spenta alle prime luci dell'alba Un grave lutto ha colpito nella notte il cantante Calcutta. Si è spenta all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, sua madre. Si chiamava Donatella Galeotti, stimata docente attiva presso l'Istituto superiore Alessandro Manzoni di Latina. La donna, ha avvertito un forte mal di testa nel corso della notte e intorno alle prime luci dell'alba è stata trasportata d'urgenza in ospedale. La signora Galeotti, di 58 anni, non ce l'ha fatta. A nulla sono valse le manovre di primo intervento, ...

