ATP Cagliari 2021, Taylor Fritz e Nikoloz Basilashvili si qualificano ai quarti di finale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Giornata di ottavi di finale nell’ATP 250 di Cagliari. Sulla terra rossa sarda sono arrivati i primi verdetti importanti sul tabellone e i favoriti non hanno deluso le attese. L’americano Taylor Fritz (n.30 del mondo) e testa di serie n.2 si è imposto contro lo slovacco Andrej Martin (n.106 ATP) con lo score di 6-2 7-6 (4). Fritz, dopo aver ben gestito il primo parziale, è stato costretto a rincorrere nel secondo set, spuntandola al tie-break per 7-4. Una prestazione dunque da interpretare quella dello statunitense che ha manifestato qualche incertezza sul rosso. Il tennista degli States è atteso al confronto nei quarti contro lo sloveno Aljaz Bedene (n.58 del mondo), che nel primo turno si era imposto contro l’azzurrino Giulio Zeppieri: 6-4 7-6 (5) per il balcanico al cospetto del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Giornata di ottavi dinell’ATP 250 di. Sulla terra rossa sarda sono arrivati i primi verdetti importanti sul tabellone e i favoriti non hanno deluso le attese. L’americano(n.30 del mondo) e testa di serie n.2 si è imposto contro lo slovacco Andrej Martin (n.106 ATP) con lo score di 6-2 7-6 (4)., dopo aver ben gestito il primo parziale, è stato costretto a rincorrere nel secondo set, spuntandola al tie-break per 7-4. Una prestazione dunque da interpretare quella dello statunitense che ha manifestato qualche incertezza sul rosso. Il tennista degli States è atteso al confronto neicontro lo sloveno Aljaz Bedene (n.58 del mondo), che nel primo turno si era imposto contro l’azzurrino Giulio Zeppieri: 6-4 7-6 (5) per il balcanico al cospetto del ...

Ultime Notizie dalla rete : ATP Cagliari Sardegna Open, Bedene e Struff ai quarti. Giovedì in campo Cecchinato, Musetti e Sonego Terza giornata del" Sardegna Open" , torneo ATP 250 che si sta disputando sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari, trasmesso in diretta da Sky Sport. Ai quarti Struff e Bedene . Giovedì sarà una giornata a forti tinte azzurre, con ben tre ...

Tennis: Andrea Vavassori in semifinale al Sardegna Open Ancora una vittoria al Sardegna Open di Cagliari (ATP 250) per il tennista pinerolese Andrea Vavassori, che in coppia con Lorenzo Sonego ha superato nel derby tutto italiano Zeppieri - Pellegrino (6 - 1, 6 - 4). Adesso i due azzurri sono ...

Sardegna Open, Bedene e Struff ai quarti. Giovedì in campo Cecchinato, Musetti e Sonego Sky Sport ATP Cagliari 2021, Taylor Fritz e Nikoloz Basilashvili si qualificano ai quarti di finale Giornata di ottavi di finale nell’ATP 250 di Cagliari. Sulla terra rossa sarda sono arrivati i primi verdetti importanti sul tabellone e i favoriti non hanno deluso le attese. L’americano Taylor Fritz ...

Tennis: Sonego-Vavassori volano in semifinale a Cagliari Atp 250 di tennis a Cagliari sempre più azzurro. La coppia Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori vola in semifinale nel doppio al Sardegna Open. Battuti 6-1 6-4, nella sfida tutta italiana, Andrea Pellegr ...

