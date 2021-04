AstraZeneca | Ema | possibile legame con rare trombosi Tra le ipotesi uso preferenziale over 60

(Di mercoledì 7 aprile 2021) E' arrivato il parere dell'Ema sul vaccinouncon, ma i benefici del vaccinosuperano i rischi . Non stato mostrato un nesso con l et tra gli ...

L'incontro, che fa seguito alla conferenzadi Bruxelles sul vaccino di, per fare il punto della situazione e decidere se mettere limitazioni all'uso del siero anglo - svedese. I ...L'ha annunciato oggi in conferenza stampa l'esito dell' esame approfondito sul vaccino, che ha prodotto "rari casi" di trombosi e conferma "benefici superiori ai rischi".Questo comunicato di Ema dice poco e lascia dei dubbi, quando quello precedente li aveva chiusi. È una situazione non bella da gestire", sottolinea l'esperto a Sky Tg24. “Il beneficio di AstraZeneca – ...L'uso del vaccino AstraZeneca potrebbe essere raccomandato sopra i 60 anni. È quanto apprende l'agenzia Ansa da fonti qualificate. L'indicazione potrebbe essere accolta da tutti i paesi Ue in una ...