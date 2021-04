AstraZeneca | Ema | possibile legame con rare trombosi Nessuna restrizione | più benefici che rischi

(Di mercoledì 7 aprile 2021) E' arrivato il parere dell'Ema sul vaccino: èuncon, ma «i» del vaccino«superano i». Non è stato mostrato un nesso con...

, l': 'Eventi rari di trombosi cerebrale del vaccino'. 'I benefici' del vaccino'superano i rischi', ribadisce l'in una nota al termine della sua valutazione. Questa ...Bruxelles, 07 apr 16:35 - Il rischio di mortalità per il Covid - 19 è molto più alto di quello derivante da rari effetti collaterali legati alle somministrazioni...AstraZeneca, Ema: "Non individuati fattori di rischio specifici" ...Ema ha dato esito favorevole per AstraZeneca: i benefici superano i rischi. Può quindi riprendere a pieno ritmo la campagna vaccinale italiana contro il Covid-19 e dal Cts si ...