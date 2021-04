AstraZeneca e trombosi | stavolta l’Ema ammette la correlazione | ma…

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Amsterdam, 7 apr – “I benefici superano i rischi e gli sono effetti collaterali molto rari“: Ema conferma il suo giudizio sul vaccinoe non aggiunge nuove raccomandazioni per il suo utilizzo. L’Agenzia europea per i medicinali chiarisce che non sono stati individuati fattori di rischio specifici. E definisce il vaccino anglo-svedese “altamente efficace” nell’evitare i ricoveri in ospedale per coronavirus. Peròriscontra un possibile legame con casi estremamente rari di. Ema riconosce possibile legame trae casi molto rari diLecon bassi livelli piastrinici dovrebbero dunque essere aggiunti nel bugiardino tra gli effetti collaterali molto rari del vaccino. Al momento la casistica riguarda soprattutto le donne sotto i ...