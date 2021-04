Arteta | “Vogliamo la semifinale Qualificazione in Champions? Finchè c’è la matematica c’è speranza”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il tecnico dell’Arsenal Mikelha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Slavia Praga: “Questa competizione è tutto o niente perché quando pareggi, o sei dentro o sei fuori.andare ine sappiamo quanto sia importante per noi la partita.Lain? Finché non èmente impossibile, devi combattere. Non c’è altro modo per farlo. Dobbiamo essere realisti su dove siamo in campionato ed è estremamente difficile. Ma èmente possibile, quindi dobbiamo provarci. Aubameyang? Contiamo su ogni giocatore in rosa per dare il meglio, per dare il massimo e per giocare in campo al livello richiesto da questo club”. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene ...