Apple trova tutto: da oggi l'iPhone può localizzare biciclette, borse e oggetti smarriti o rubati (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da oggi l'app Dov'è su iPhone, Mac e iPad permette di aggiungere alla rete Find My di Apple anche accessori prodotti da terzi. Tra i primi accessori compatibili i tracker Chipolo, le viciclette VanMoof e le cuffie wireless Belkin. ... Leggi su dday (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dal'app Dov'è su, Mac e iPad permette di aggiungere alla rete Find My dianche accessori prodotti da terzi. Tra i primi accessori compatibili i tracker Chipolo, le viciclette VanMoof e le cuffie wireless Belkin. ...

Advertising

zazoomblog : Apple trova tutto: da oggi liPhone può localizzare biciclette borse e oggetti smarriti o rubati - #Apple #trova… - Digital_Day : Ora che c'è il servizio uscite Apple Tag! - hisgorgeouseyes : RT @reptaylordidit: FEARLESS TAYLOR'W VERSION SI TROVA ALLA #16 POSIZIONE SU APPLE MUSIC US CON UN SALTO DI +114 - tisthedamnFra : RT @reptaylordidit: FEARLESS TAYLOR'W VERSION SI TROVA ALLA #16 POSIZIONE SU APPLE MUSIC US CON UN SALTO DI +114 - reptaylordidit : FEARLESS TAYLOR'W VERSION SI TROVA ALLA #16 POSIZIONE SU APPLE MUSIC US CON UN SALTO DI +114 -