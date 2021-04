Antonino Pizzolato | “Vince il più testardo Non so come ho fatto a sollevare 206 kg Contro i big alle Olimpiadi”

(Di mercoledì 7 aprile 2021)si è confermato Campione d’Europa della categoria 81 kg. Il pesista italiano si è esaltato sulla pedana di Mosca (Russia) e ha difeso il titolo continentale che aveva conquistato due anni fa a Batumi. Il 24enne ha dato risposte importantissime in vista delledi Tokyo, perché oggi si è spinto verso misure da vertice mondiale. Nino ha toccato addirittura i 370 kg complessivi: 164 kg nello strappo (medaglia d’oro) e 206 kg nello slancio (argento). L’azzurro ha poi dichiarato attraverso i canali ufficiali della Federpesistica: “Ancora non sosono riuscito a206 kg, non era scritto da nessuna parte che riuscissi a farli. Invece li ho provati per la prima volta e li ho fatti, è stata una magia. E’ stata una bella, bellissima lotta.dico ...

Antonino Pizzolato si è confermato Campione d'Europa della categoria 81 kg. Il pesista italiano si è esaltato sulla pedana di Mosca (Russia) e ha difeso il titolo continentale che aveva conquistato du ...