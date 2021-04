Angelina Jolie: le difficoltà, la vita dopo Brad Pitt e l’amore per i figli (Di mercoledì 7 aprile 2021) Angelina Jolie, icona del grande schermo e donna di grande ispirazione per il genere femminile, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, dove racconta della sua vita durante la pandemia, esprimendo dispiacere per i figli, che non possono godersi pienamente i loro anni adolescenziali. dopo Brad Pitt, Angelina non intende cedere alla tristezza: il suo è un messaggio di grande speranza. “Come la maggior parte delle famiglie, abbiamo dovuto fare i conti con questa realtà.” Un pensiero, il suo, comune a tutte, soprattutto alle madri che seguono i propri figli a casa e spingono loro a fare i compiti, ad attività ricreative, per fare trascorrere il tempo. “Non mi sono mai vista come una mamma tradizionale, casalinga“, spiega, quando ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 aprile 2021), icona del grande schermo e donna di grande ispirazione per il genere femminile, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, dove racconta della suadurante la pandemia, esprimendo dispiacere per i, che non possono godersi pienamente i loro anni adolescenziali.non intende cedere alla tristezza: il suo è un messaggio di grande speranza. “Come la maggior parte delle famiglie, abbiamo dovuto fare i conti con questa realtà.” Un pensiero, il suo, comune a tutte, soprattutto alle madri che seguono i propria casa e spingono loro a fare i compiti, ad attività ricreative, per fare trascorrere il tempo. “Non mi sono mai vista come una mamma tradizionale, casalinga“, spiega, quando ...

Ultime Notizie dalla rete : Angelina Jolie Those Who Wish Me Dead: prime foto del film con Angelina Jolie Ecco le prime foto della pellicola In attesa del primo trailer, la Warner Bros ha reso disponibili le prime immagini ufficiali di Angelina Jolie in Those Who Wish Me Dead , un thriller, a tratti ...

Chloé Zhao, chi è la regista dei record allieva di Spike Lee candidata agli Oscar 2021 ... Endgame" con Angelina Jolie e Salma Hayek tra gli altri. Lavoro ottenuto mandando una lettere di presentazione direttamente alla Marvel. "Il viaggio consiste nel cercare il vero io", dice "e in ...

Crudelia: la celebre villain Disney inizia la caccia ai dalmata nel nuovo trailer Trailer di Crudelia, nuovo film Disney con Emma Stone nei panni della celebre cattiva della Carica dei 101. Nel film anche Emma Thompson ...

Angelina Jolie tra le fiamme nelle prime foto di ‘Those Who Wish Me Dead’ Angelina Jolie interpreta un'esperta vigile del fuoco nel nuovo thriller diretto da Taylor Sheridan in uscita il 14 maggio.

