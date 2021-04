Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 aprile 2021)6 APRILEORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO NEL COMPLESSO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. ABBIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO E SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO,MAR CI INFORMA CHE PER AVVERSE CONDIZIONI METEO LA CORSA VENTOTENE-FORMIA DELLE 15.00 E’ STATA ANTICIPATA ALLE 13.00. CAMBIAMO ARGOMENTO DA DOMANI 7 APRILE SARANNO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. ...