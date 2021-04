Vaccino Astrazeneca in forse? Non dite a Letta chi tifa (ancora) per Sputnik (Di martedì 6 aprile 2021) Torna a farsi sentire il “team Sputnik V” nel Partito democratico in attesa della valutazione della farmacovigilanza del Vaccino di Astrazeneca da parte dell’Agenzia europea del farmaco, che dovrebbe arrivare entro giovedì. “La commissione della farmacovigilanza che valuta il rischio (Prac)” sul Vaccino di Astrazeneca ed eventuali legami con i casi di trombosi cerebrale “non ha ancora raggiunto una conclusione. La revisione è in corso. Terremo una conferenza stampa non appena il lavoro sarà terminato”, si legge in una nota dell’Agenzia. E così sono tornati a farsi sentire i soliti noti, che continuano comunque a ignorare le difficoltà del farmaco di Vladimir Putin. Dalla Campania il governatore Vincenzo De Luca, già finito recentemente tra i protagonisti di un reportage di Russia Today ... Leggi su formiche (Di martedì 6 aprile 2021) Torna a farsi sentire il “teamV” nel Partito democratico in attesa della valutazione della farmacovigilanza deldida parte dell’Agenzia europea del farmaco, che dovrebbe arrivare entro giovedì. “La commissione della farmacovigilanza che valuta il rischio (Prac)” suldied eventuali legami con i casi di trombosi cerebrale “non haraggiunto una conclusione. La revisione è in corso. Terremo una conferenza stampa non appena il lavoro sarà terminato”, si legge in una nota dell’Agenzia. E così sono tornati a farsi sentire i soliti noti, che continuano comunque a ignorare le difficoltà del farmaco di Vladimir Putin. Dalla Campania il governatore Vincenzo De Luca, già finito recentemente tra i protagonisti di un reportage di Russia Today ...

RobertoBurioni : PS: non mi chiedete “e AstraZeneca?” 1) non ci sono dati su questo vaccino 2) fino a quando l’azienda rimarrà chius… - VincenzoDeLuca : È urgente che il Governo chiarisca ad horas la utilizzabilità del vaccino #AstraZeneca. Il disastro comunicativo e… - HuffPostItalia : Matteo Renzi: 'Agnese positiva dopo vaccino Astrazeneca, ma vaccinatevi' - BasicLifeSupp : Covid. Astrazeneca consegnerà solo il 50% delle dosi di vaccino previste il 14 aprile - Vivodisogniebas : RT @Agenzia_Ansa: Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in merito ad… -