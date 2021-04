UFFICIALE Juventus | Demiral guarito dal COVID-19 | il comunicato

(Di martedì 6 aprile 2021)dal Coronavirus: ildella. Il difensore turno torna a disposizione di Pirlo Merihdal Coronavirus. Il difensore della, risultato positivo durante la permanenza con la Nazionale turca, a partire da domani sarà a disposizione di Pirlo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 IL– Merihha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per-19 con esito negativo. Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC. Leggi su Calcionews24.com

...da lunedì è diventata. Federico Bernardeschi è il settimo calciatore risultato positivo a seguito del focolaio verificatosi nel ritiro della Nazionale . Il giocatore dellaè ...- Napoli, i precedenti in campionato a Torino Quanto riportato dal sitoazzurro: "Sarà l'edizione numero 75 in Serie A in trae Napoli in casa bianconera. Questo il ...Demiral guarito dal Coronavirus: il comunicato della Juventus. Il difensore turno torna a disposizione di Pirlo ...NAPOLI - Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista delle convocazioni in vista del match di dpomani contro la Juventus (calcio d'inizio ... attraverso il proprio profilo Twitter ...