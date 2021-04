Spionaggio, Walter Biot si difende: «Dal pc non potevo vedere atti con segreto di Stato né stamparli» (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo l’arresto, il Capitano di fregata in servizio all’ufficio Politica Militare dello Stato maggiore della Difesa, Walter Biot, torna a difendersi dalle accuse di rivelazione di segreti militari e procacciamento di notizie segrete a scopo di Spionaggio. Ma Biot, dal carcere, nega. Secondo quanto riferito al suo avvocato Roberto De Vita, «non è possibile visualizzare su un pc il contenuto di documenti riguardanti il segreto di Stato o ad alto livello di segretezza». «Questi documenti – così come precisato dall’avvocato della Difesa – si possono solo stampare e Biot non ha abilitazione a stampare». Biot, secondo le indagini svolte dai carabinieri del Ros, avrebbe infatti fotografato documenti militari ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo l’arresto, il Capitano di fregata in servizio all’ufficio Politica Militare dellomaggiore della Difesa,, torna arsi dalle accuse di rivelazione di segreti militari e procacciamento di notizie segrete a scopo di. Ma, dal carcere, nega. Secondo quanto riferito al suo avvocato Roberto De Vita, «non è possibile visualizzare su un pc il contenuto di documenti riguardanti ildio ad alto livello di segretezza». «Questi documenti – così come precisato dall’avvocato della Difesa – si possono solo stampare enon ha abilitazione a stampare»., secondo le indagini svolte dai carabinieri del Ros, avrebbe inffotografato documenti militari ...

