Robin Gosens sarà il prossimo tormentone estivo (Di martedì 6 aprile 2021) L'esterno dell'Atalanta ormai non è più una sorpresa del nostro campionato. E' una piacevole certezza, così come tutta l'Atalanta. Il giocatore tedesco, dopo essere stato prelevato dall'Heracles, è diventato uno dei giocatori più seguiti in tutta l'Europa. Ora c'è la possibilità della consacrazione definitiva. C'è un Europeo da giocare e a quanto pare il nerazzurro sarà una delle pedine fondamentali della Germania di Löw. La stagione dell'esterno è stata nuovamente di livello assoluto. Nove reti in Serie A e una in Champions League. Numeri strabilianti per un giocatore che gioca lontano dalla porta. Nei primo quattro campionati nessun esterno/terzino ha segnato quanto Gosens. Numeri da attaccante, considerando che punte come Quagliarella o Belotti hanno segnato rispettivamente undici e nove gol. Ora molte squadre lo stanno valutando per la prossima ...

