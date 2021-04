PS5, Xbox Series X/S e GPU introvabili? La colpa sarebbe in parte di un chip da 1$ (Di martedì 6 aprile 2021) Come detto a più riprese, la carenza di fornitura globale che colpisce tutti i tipi di prodotti, dalle console ai telefoni alle automobili, è dovuta alla mancanza di componenti. Più specificamente, tuttavia, sembra che PS5, Xbox Series X/S e GPU siano introvabili per colpa di un chip da un dollaro. Come sottolinea un nuovo report di Bloomberg, la carenza globale di display driver e di questo chip è tra le principali cause del rallentamento della produzione di praticamente tutti i prodotti elettronici. Lo stesso report fornisce anche un aggiornamento piuttosto interessante sul motivo per cui stiamo avendo questa carenza. Per prima cosa, le aziende pensavano che i blocchi causati dalla pandemia di COVID-19 avrebbero creato meno domanda di prodotti relativi ai computer e non di più. ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021) Come detto a più riprese, la carenza di fornitura globale che colpisce tutti i tipi di prodotti, dalle console ai telefoni alle automobili, è dovuta alla mancanza di componenti. Più specificamente, tuttavia, sembra che PS5,X/S e GPU sianoperdi unda un dollaro. Come sottolinea un nuovo report di Bloomberg, la carenza globale di display driver e di questoè tra le principali cause del rallentamento della produzione di praticamente tutti i prodotti elettronici. Lo stesso report fornisce anche un aggiornamento piuttosto interessante sul motivo per cui stiamo avendo questa carenza. Per prima cosa, le aziende pensavano che i blocchi causati dalla pandemia di COVID-19 avrebbero creato meno domanda di prodotti relativi ai computer e non di più. ...

Advertising

Eurogamer_it : Ecco una delle principali cause della carenza di #PS5, #XboxSeriesXS e #GPU. - tech_gamingit : Inizialmente previsto per Aprile su PC e Nintendo Switch, HOA uscirà ora anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series… - oOShinobi777Oo : Inizialmente previsto per Aprile su PC e Nintendo Switch, HOA uscirà ora anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series… - Asgard_Hydra : PS5, Xbox Series X/S e GPU: scorte limitate per colpa di un chip da un dollaro? - Asgard_Hydra : PS5 e Xbox Series X|S: la loro carenza potrebbe dipendere da pezzi da 1 dollaro - -