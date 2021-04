Pd, quando la voce è donna: Nardi e Ragni per nuova comunicazione (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – Due donne a capo della comunicazione del Pd. Monica Nardi portavoce del segretario, Enrico Letta, e Tiziana Ragni in attesa di nomina come capo ufficio stampa Dem. E’ una prima volta, per il partito erede della tradizione comunista e di quella popolare. E non era mai successo neppure nella pluridecennale storia dei partiti da cui il Pd è nato. Una scelta in coerenza con la parola d’ordine di Enrico Letta all’insediamento: “Non possiamo accettare di avere tutti uomini ai nostri vertici”. Dopo otto donne nella segreteria, e due capigruppo parlamentari, ecco due donne a veicolare il messaggio del Pd. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – Due donne a capo della comunicazione del Pd. Monica Nardi portavoce del segretario, Enrico Letta, e Tiziana Ragni in attesa di nomina come capo ufficio stampa Dem. E’ una prima volta, per il partito erede della tradizione comunista e di quella popolare. E non era mai successo neppure nella pluridecennale storia dei partiti da cui il Pd è nato. Una scelta in coerenza con la parola d’ordine di Enrico Letta all’insediamento: “Non possiamo accettare di avere tutti uomini ai nostri vertici”. Dopo otto donne nella segreteria, e due capigruppo parlamentari, ecco due donne a veicolare il messaggio del Pd.

