Parma-Milan, si fermano Mihaila e Cyprien: le ultime (Di martedì 6 aprile 2021) Verso Parma-Milan non arrivano buone notizie per i padroni di casa. Ecco le ultime anche su Zirkzee e Valenti. Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 aprile 2021) Versonon arrivano buone notizie per i padroni di casa. Ecco leanche su Zirkzee e Valenti.

AntoVitiello : #Leao potrebbe recuperare per Parma, così come #Diaz. #Mandzukic ancora in dubbio e #Romagnoli si vedrà nel corso… - Gazzetta_it : #Milan alla resa dei... Conti: battere il Parma può 'costare' 7 milioni - UrSpaghettGirl : pazzesco perché feci tripletta, alle 15 parma-toro, alle 18 juve-milan (segnò moise ricordo) e alle 18:30 un bayern… - giovannibrenteg : La svolta della nostra stagione è stato l’infortunio di Vidal a Firenze. Solo allora Conte si è rassegnato a far gi… - MilanWorldForum : Milan: Calabria vicino al rientro. Le condizioni di Romagnoli e degli altri Le news -