Palermo, nessuno come Lucca: un gol ogni 118 minuti. E Almici regala… un record negativo (Di martedì 6 aprile 2021) Un gol ogni 118 minuti."Basterebbe questa media per considerare Lucca il bomber più prolifico del Girone C, ma il rendimento del centravanti del Palermo è nettamente migliore da quando si è sbloccato", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Dalla doppietta messa a segno lo scorso 2 dicembre 2020 contro la Viterbese, Lorenzo Lucca va a segno ogni 96 minuti di gioco.Tra gli attaccanti del Girone C in doppia cifra, il numero 17 del Palermo - autore di una tripletta contro la Casertana - ha la migliore media realizzativa. Nel dettaglio, Partipilo della Ternana ha segnato un gol ogni 123 minuti, seguito da Falletti, ogni 131 minuti. Cianci del Bari e Maniero dell’Avellino, ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 aprile 2021) Un gol118."Basterebbe questa media per considerareil bomber più prolifico del Girone C, ma il rendimento del centravanti delè nettamente migliore da quando si è sbloccato", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Dalla doppietta messa a segno lo scorso 2 dicembre 2020 contro la Viterbese, Lorenzova a segno96di gioco.Tra gli attaccanti del Girone C in doppia cifra, il numero 17 del- autore di una tripletta contro la Casertana - ha la migliore media realizzativa. Nel dettaglio, Partipilo della Ternana ha segnato un gol123, seguito da Falletti,131. Cianci del Bari e Maniero dell’Avellino, ...

