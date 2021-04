Ostia – Picca-Conti | Parco Pietro Rosa | restyling anti-disabili

(Di martedì 6 aprile 2021) – “Ennesima beffa per i cittadiniper i quali i lavori didelXXIV Novembre in viaadnon hanno riguardato l’abbattimento di barriere architettoniche, con diversi accessi rimasti con le scalinate”. A denunciarlo con un dossier sono Monica, capogruppo della Lega in X Municipio, e Mauro, delegato territoriale per latà per la Lega. “Gli accessi alsono una negazione dei diritti per le personema anche per tutte quelle mamme che per portare i loro figli aldebbono fare il salto in alto fra i gradoni d’accesso. Non stupisce, purtroppo, vista l’incapacità della giunta grillina anche solo di applicare le ...

... invece, come abbiamo denunciato fin dall'inizio, causa errori nella progettazione, non potrà ambire ad ospitare gare di livello, capaci anche di attrarre turismo e indotto su', spiega la... come richiesto dalla Lega, il principio del diritto di precedenza per tutelare questi lavoratori in un momento di crisi per la pandemia', conclude la. Lo comunica in una nota Monica, ...Picca-Conti: 'Gli accessi al parco sono una negazione dei diritti per le persone disabili ma anche per tutte quelle mamme che per portare i loro figli al parco debbono fare il salto in alto fra i grad ...Le immagini che oggi abbiamo visto, così come le testimonianze dirette degli operatori dell’ospedale Grassi di Ostia, ci mostrano un Pronto Soccorso ... A denunciarlo in una nota sono Monica Picca, ...