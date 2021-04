Mattarella a Spallanzani | avanti con i vaccini e la ricerca

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella si è recato questa mattina all’Istituto #Spallanzani dove gli è stata somministrata la se… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato all'Ospedale Spallanzani, a Roma, per farsi inoculare… - TgLa7 : Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, si è recato questa mattina all'Istituto Spallanzani, dove gli è… - BraxLollo : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella si è recato questa mattina all’Istituto #Spallanzani dove gli è stata somministrata la seconda dos… - martinimirko92 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella si è recato questa mattina all’Istituto #Spallanzani dove gli è stata somministrata la seconda dos… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Spallanzani

"Oggi loha accolto il presidenteper la seconda dose. Disciplinato e umile come sempre ha attraversato il percorso previsto per tutti i cittadini. Ha svolto le procedure ...Il Presidente della Repubblica, Sergio, si è recato questa mattina all'Istituto, dove gli è stata somministrata la seconda dose di vaccino anti - covid. E' quanto si legge in una nota del Colle. "Oggi lo...La sobrietà del Presidente Mattarella è un esempio fulgido. Questa mattina allo Spallanzani si è svolto tutto regolarmente. Dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino il Presidente si è s ...(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Oggi lo Spallanzani ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la seconda dose del vaccino anti-Covid. Il presidente, molto attento ed informato, ci ha ...