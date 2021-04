Loot box | in Brasile potrebbero presto essere proibite

Leggi su eurogamer

(Di martedì 6 aprile 2021) Dopo provvedimenti e inchieste simili in diversi Paesi europei, anche le autorità brasiliane si scagliano contro lebox, su richiesta della ANCED (National Association of Child and Adolescent Defense Centers). Il perché èdetto: come in molti altri atti d'accusa presentati in giro per il mondo, anche inlebox vengono direttamente accomunate al gioco d'azzardo, che nel Paese sudamericano è vietato. La cosa, naturalmente, riguarda tutti i publisher, grandi e piccoli, da Activision a EA, da Konami a Ubisoft, considerando ugualmente i titoli console che quelli mobile, con le dovute differenze relative alle meccaniche d'acquisto. Leggi altro...