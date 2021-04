Liguria | mercoledì la disobbedienza dei ristoratori | “Apriremo a pranzo e a cena”

Advertising

CorriereTorino : Mercoledì freddo dall’Artico e vento sul Nord-Ovest - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Pasqua, controlli e multe delle forze dell'ordine sulle spiagge della #Liguria. Molti liguri e turisti arivati prima di… - BabboleoNews : #Pasqua, controlli e multe delle forze dell'ordine sulle spiagge della #Liguria. Molti liguri e turisti arivati pri… - BabboleoNews : #Saracinesche #alzate a partire da mercoledì 7 aprile, così #Movimento imprese ospitalità (#MIO) della #Liguria ha… - AndreD81 : RT @Uil_Liguria: #vaccinarsisullavoro #meetinguil #uilliguria Mercoledì 7 aprile alle 12.30 sulla pagina Facebook @Uil_Liguria Liguria ins… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria mercoledì

Il Secolo XIX

... rimangono in questa fascia Sicilia, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria,... con la riapertura da7 aprile delle scuole anche in zona rossa per gli alunni delle ...Inda7 aprile ogni persona con disabilità (ai sensi della legge 104/92 art3 comma 3) che deve essere ancora vaccinata potrà prenotarsi tramite diversi canali: il portale dedicato, ...