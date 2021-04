Le società di food delivery perdono terreno in Borsa (Di martedì 6 aprile 2021) (TeleBorsa) – La maggior parte delle aziende di food delivery del Vecchio Continente sta perdendo terreno in Borsa, in un trend che stava cominciando a emergere nelle scorse settimane e che potrebbe consolidarsi con la progressiva riapertura delle attività economiche e l’allentamento delle restrizioni nel prossimo futuro. Just Eat Takeaway.Com N.V, è in flessione dell’1,38% sui valori precedenti, mentre Ocado mostra un decremento dell’1,29%, in una giornata in cui il London Stock Exchange è il miglior listino europeo. Sulla Borsa di Francoforte, delivery Hero passa di mano con un calo dell’1,48%, mentre è sotto forte pressione Hellofresh, che mostra una discesa del 4,26%. I cali non riguardano però solo la seduta odierna: le azioni di Just Eat Takeaway (colosso ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Tele) – La maggior parte delle aziende didel Vecchio Continente sta perdendoin, in un trend che stava cominciando a emergere nelle scorse settimane e che potrebbe consolidarsi con la progressiva riapertura delle attività economiche e l’allentamento delle restrizioni nel prossimo futuro. Just Eat Takeaway.Com N.V, è in flessione dell’1,38% sui valori precedenti, mentre Ocado mostra un decremento dell’1,29%, in una giornata in cui il London Stock Exchange è il miglior listino europeo. Sulladi Francoforte,Hero passa di mano con un calo dell’1,48%, mentre è sotto forte pressione Hellofresh, che mostra una discesa del 4,26%. I cali non riguardano però solo la seduta odierna: le azioni di Just Eat Takeaway (colosso ...

