Le previsioni meteo di mercoledì 7 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro instabile sulle zone interne, migliora nel corso della giornata. Nuvole e rovesci al Sud. – Ancora instabile sulle regioni italiane con addensamenti compatti e isolati rovesci. Migliora nel corso della giornata. Le temperature faranno registrare un lieve calo. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Condizioni in miglioramento al Nord con cielo in prevalenza sereno. Possibili addensamenti interesseranno l’Emilia Romagna, con possibili rovesci. Neve sulle Alpi di confine. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Centro – Neve sulle zone interne, migliora nel corso della giornata Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità con possibili nevicate fino a quote collinari tra Umbria, Marche e Abruzzo. Migliora nel corso della giornata. ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro instabile sulle zone interne, migliora nel corso della giornata. Nuvole e rovesci al Sud. – Ancora instabile sulle regioni italiane con addensamenti compatti e isolati rovesci. Migliora nel corso della giornata. Le temperature faranno registrare un lieve calo. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Condizioni in miglioramento al Nord con cielo in prevalenza sereno. Possibili addensamenti interesseranno l’Emilia Romagna, con possibili rovesci. Neve sulle Alpi di confine. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Centro – Neve sulle zone interne, migliora nel corso della giornata Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità con possibili nevicate fino a quote collinari tra Umbria, Marche e Abruzzo. Migliora nel corso della giornata. ...

Advertising

TgrAltoAdige : Tempo parzialmente soleggiato con annuvolamenti più consistenti sulla cresta di confine. Nelle vallate soffierà ve… - fanpage : Le previsioni meteo di oggi #6aprile - rosadinverno75 : C'è gente che ha più premura di credere alle previsioni del meteo che a un bugiardino (quello vero, che è un 'papir… - zazoomblog : Previsioni meteo 6 aprile 2021: colpo di coda dell’Inverno - #Previsioni #meteo #aprile #2021: - marchese_il : RT @ArtemiosMilani: Ma le previsioni meteo che davano freddo e neve per Pasquetta? Erano solo un deterrente per i picnic in zona rossa? -

Ultime Notizie dalla rete : previsioni meteo Meteo, dal 6 aprile torna l'inverno: crollo termico e forti venti Previsioni meteo per martedì 6 aprile Martedì in mattinata precipitazioni sul settore dell'Alto Adriatico e in Emilia Romagna, con nevicate sull'Appennino settentrionale fino a 800 - 1000 metri di ...

Meteo, cambia tutto: irruzione artica, cosa succede da domani Terminato il periodo delle festività pasquali, sul nostro Paese dovrebbero ritornare nuovamente delle temperature più rigide: stando alle previsioni meteo, infatti, già a partire dalla giornata di domani, martedì 6 aprile, sopraggiungerà una massa di aria fredda in grado di far precipitare le temperature ben al di sotto delle medie ...

Meteoam: previsioni del tempo per domani 06-04-2021 Meteo In Molise METEO: BEL TEMPO E VENTO SOSTENUTO PREVISIONI METEOROLOGICHE - È stata una Pasqua sotto il segno della variabilità, tra rare precipitazioni e fasi ben soleggiate. Il fronte freddo atteso per le festività ha cambiato tragitto e le debol ...

Meteo COSTA SMERALDA: oggi poco nuvoloso, Mercoledì 7 pioggia, Giovedì 8 sereno Meteo per Martedì 6 Aprile 2021, Costa smeralda. Giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, temperatura minima 8°C, massima 16°C ...

per martedì 6 aprile Martedì in mattinata precipitazioni sul settore dell'Alto Adriatico e in Emilia Romagna, con nevicate sull'Appennino settentrionale fino a 800 - 1000 metri di ...Terminato il periodo delle festività pasquali, sul nostro Paese dovrebbero ritornare nuovamente delle temperature più rigide: stando alle, infatti, già a partire dalla giornata di domani, martedì 6 aprile, sopraggiungerà una massa di aria fredda in grado di far precipitare le temperature ben al di sotto delle medie ...PREVISIONI METEOROLOGICHE - È stata una Pasqua sotto il segno della variabilità, tra rare precipitazioni e fasi ben soleggiate. Il fronte freddo atteso per le festività ha cambiato tragitto e le debol ...Meteo per Martedì 6 Aprile 2021, Costa smeralda. Giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, temperatura minima 8°C, massima 16°C ...