L'Aquila, un fascio di luce e 309 rintocchi di campane a 12 anni dal terremoto (Di martedì 6 aprile 2021) Sono trascorsi dodici anni dal terremoto di magnitudo 6.3 che la notte del 6 aprile 2009 distrusse il centro storico dell'Aquila, in Abruzzo, e diversi paesi nei dintorni. Trecentonove rintocchi di campane in memoria delle 309 vittime del sisma sono quelli che si sono sentiti in città per ricordare la devastazione che giunse dal ventre della terra alle 3:32 nel cuore della notte. La città oggi Oltre ai morti il terremoto provocò oltre 1.600 feriti e più di 10 miliardi di euro di danni stimati. Oggi L'Aquila è cambiata. La ricostruzione privata è stata quasi completata. Molti edifici pubblici sono invece ancora fermi, comprese le scuole. Il centro storico tarda a riprendere vita e le riaperture, sorrette da incentivi economici, non bastano. Un braciere ...

