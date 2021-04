“La vittima non urla e non piange”, ex coordinatore della Croce Rossa assolto dall’accusa di violenza. La Cassazione: processo da rifare (Di martedì 6 aprile 2021) La sentenza della Cassazione sulle accuse di violenza nei confronti di un ex coordinatore dei volontari della Croce Rossa. TORINO – La sentenza della Cassazione ha ribaltato tutto. Il processo nei confronti di un ex coordinatore dei volontari di Torino è da rifare. Come riportato dal Corriere della Sera, l’uomo è stato assolto in primo e secondo grado dall’accusa di violenza sessuale “perché la vittima non grida, non urla, non piange. Risponde alle chiamate di servizio mentre lui l’aggredisce, senza insospettire, anche solo volontariamente, il centralinista“. La ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021) La sentenzasulle accuse dinei confronti di un exdei volontari. TORINO – La sentenzaha ribaltato tutto. Ilnei confronti di un exdei volontari di Torino è da. Come riportato dal CorriereSera, l’uomo è statoin primo e secondo gradodisessuale “perché lanon grida, non, non. Risponde alle chiamate di servizio mentre lui l’aggredisce, senza insospettire, anche solo volontariamente, il centralinista“. La ...

