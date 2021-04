Juventus | restyling in attacco | Morata e Dybala verso l’addio | Icardi e Kean gli obiettivi

(Di martedì 6 aprile 2021) Lametterà in atto una vera e propria rivoluzione nella prossima estate a prescindere da chi siederà in panchina. Volti nuovi in tutti i reparti, a partire da quello avanzato. In bilico il futuro di Alvaroe Paulo. Il centravanti spagnolo difficilmente sarà riscattato e il prolungamento del prestito per un altro anno L'articolo

Il futuro dellapassa prima di tutto dal campo, prima di tutto dalla partita di domani ... Rivoluzione attacco Juve, Kean più Icardi LE IDEE - Ilpotrebbe essere corposo a ......in casae nessuno può dirsi sicuro di una conferma. Vale per Pirlo ovviamente, per Ronaldo e per i giocatori ma anche per i dirigenti. Agnelli infatti starebbe pensando a unanche ...La Juventus metterà in atto una vera e propria rivoluzione nella prossima estate a prescindere da chi siederà in panchina. Volti nuovi in tutti i reparti, a partire da quello avanzato. In bilico il ...La rifondazione bianconera potrebbe riguardare anche la dirigenza: i sogni di Agnelli sono legati a un grande ritorno e a un arrivo a sorpresa.