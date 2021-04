Il Copasir spacca il centrodestra | Fdi rivendica la presidenza | la Lega non cede per ora E si fa scudo col precedente D’Alema e Monti

(Di martedì 6 aprile 2021) I servizi segretino il fronte del. Non è una storia di spie e 007 ma molto più banalmente una vicenda di poltrone politiche. Fratelli d’Italialadel, il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, visto che è ormai l’unico partito all’opposizione del governo di Mario Draghi. Esecutivo in cui invece è entrata la, che con Raffaele Volpi presiede ile intende continuare a farlo. Un problema, visto che a differenza di altre commissioni parlamentari di controllo, il funzionamento del comitato è regolato direttamente da una legge: la suadeve essere affidata all’opposizione proprio per permettere un controllo sugli atti del governo sulla gestione dei servizi. Esistono, ...

