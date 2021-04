Harry e William | tutta la verità | Non sono mai andati d’accordo

(Di martedì 6 aprile 2021), i figli di Lady Diana e Carlo, nonmai. C’è qualcuno che spera che prima o poi si arrivi ad una riconciliazione ma spuntano da un libro alcuni aneddoti inediti sull’inizio dei dissapori La Royal FamilyCi hanno sempre parlato di un’alleanza stretta tra, ma la loro è una storia di divisione che comincia fin da piccoli: come racconta un libro appena uscito. Non è colpa di Meghan, moglie dinè tantomeno delle ultime dichiarazioni dell’intervista bomba della coppia dei duchi di Sussex, i dissapori tra i due fratelli reali hanno avuto inizio già in tenera età. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Moda e Beleza ...

L'arrivo a corte prima della borghese Kate Middleton, moglie del principedal 2011, poi dell'attrice afroamericana Meghan Markle, divorziata, convolata a nozze fiabesche connel 2018, ...'Lady Diana sarebbe rimasta inorridita dalla rottura tra'. Ad affermarlo e il giornalista britannico Piers Morgan , ex presentatore di Good Morning Britain, allontanato dalla trasmissione dopo aver affermato di non credere alla versione di ...“Lady Diana sarebbe rimasta inorridita dalla rottura tra Harry e William”. Ad affermarlo e il giornalista britannico Piers Morgan, ex presentatore di Good Morning Britain, allontanato dalla ...Leggi anche: >> IL PIANO SEGRETO DELLA REGINA PER RIPORTARE HARRY A LONDRA Ebbene, mentre William e Carlo sarebbero ancora ai ferri corti con il duca di Sussex, Sua Maestà sarebbe passata sopra le ...