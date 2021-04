Giochi: Mef, in primo bimestre entrate ammontano a 1,708 mld (-33,5%) (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Le entrate totali relative ai Giochi, che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette, nel primo bimestre dell’anno sono risultate pari a 1,708 miliardi di euro (-862 milioni di euro, pari a –33,5%). Considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 1.592 milioni di euro (-886 milioni di euro, pari a –35,8%). Lo rende noto il Mef in un comunicato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Letotali relative ai, che includono varie imposte classificate comeerariali sia dirette che indirette, neldell’anno sono risultate pari a 1,708 miliardi di euro (-862 milioni di euro, pari a –33,5%). Considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 1.592 milioni di euro (-886 milioni di euro, pari a –35,8%). Lo rende noto il Mef in un comunicato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

