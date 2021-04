Formazienda | sostegno all’occupazione giovanile

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 aprile 2021) Servono soluzioni concrete e immediate per rilanciare l’occupazione. A sostenerlo il Fondo interprofessionale, al quale aderiscono 110mila imprese per 750mila lavoratori. Nel Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) l’obiettivo di includere i giovani nel mondo del lavoro è considerato prioritario. Una meta da perseguire – sottolinea– anche attraverso la valorizzazione dell’apprendistato duale che nel Pnrr cuba 600milioni all’interno della missione ‘inclusione e coesione’. Il governo Draghi, a seguito dell’azione congiunta di Mef e ministero del Lavoro, ha destinato oltre 45 milioni di euro per finanziare le Regioni affinché si possano realizzare i progetti formativi indirizzati alla dualità scuola-lavoro. “Il tasso di disoccupazioneè stato fortemente aggravato dalla ...