Feste di Pasqua, crollo delle vaccinazioni. Flop in tutta Italia: pochissime dosi somministrate (Di martedì 6 aprile 2021) Feste di Pasqua, crollo delle vaccinazioni: pochissime dosi somministrate La campagna vaccinale rallenta a Pasqua: l'allarme è arrivato dal governo dopo aver guardato i dati sulle dosi somministrate nel fine settimana. 211.650 sabato 3 aprile contro le 235.256 di quello precedente; meno di 100mila domenica e intorno alle 150mila ieri, lunedì 5 aprile. Cifre molte al di sotto delle aspettative e degli obiettivi fissati dal generale Figliuolo, secondo cui al 3 aprile l'Italia doveva aver raggiunto le 13 milioni e 600mila dosi. Ad oggi però sono stati somministrati 11 milioni e 215mila vaccini. E la soglia delle 500mila ...

