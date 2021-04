Draghi in Libia: momento unico per ricostruire l'antica amicizia (Di martedì 6 aprile 2021) E' un momento unico per "ricostruire un'antica amicizia" ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi a Tripoli durante la conferenza congiunta con il primo ministro libico Abdel Hamid Mohamed ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) E' unper "un'" ha detto il presidente del Consiglio Marioa Tripoli durante la conferenza congiunta con il primo ministro libico Abdel Hamid Mohamed ...

ilriformista : Il premier 'commissaria' Di Maio #Draghi #Libia #Eni @luigidimaio - FerdiGiugliano : ‘Vi esprimo la mia profonda ammirazione per il vostro coraggio e la vostra dedizione. Per stare qui nel periodo in… - Agenzia_Ansa : Prima visita all'estero per il presidente Mario Draghi, in Libia con il ministro Di Maio. Il premier vedrà a Tripol… - elebohh : RT @Tritti001: Ho lavorato per anni sull’intercultura, uno dei tanti fallimenti della vita. Quelli che arrivavano dalla #Libia li ho incont… - RescueMedVe : RT @RescueMed: Signor Presidente del Consiglio, perché oggi non si reca anche a visitare quei campi dove migliaia di donne, uomini e bambin… -