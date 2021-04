Dosi, efficacia e caratteristiche: le cose da sapere sul siero J&J (Di martedì 6 aprile 2021) Federico Giuliani ? Url redirect: https://it.insideover.com/scienza/dallutilizzo-allefficacia-5-domande-sul-vaccino-johnson-johnson.html?utm source=ilGiornale&utm medium=article&utm campaign=article redirect Dosi, efficacia e caratteristiche:le cose da sapere sul siero J&J Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Federico Giuliani ? Url redirect: https://it.insideover.com/scienza/dallutilizzo-all-5-domande-sul-vaccino-johnson-johnson.html?utm source=ilGiornale&utm medium=article&utm campaign=article redirect:ledasulJ&J

Advertising

Steve__Carboni : @TConcilianti @marifcinter No, la svolta vera è la vaccinazione che là è iniziata prima, con maggiore efficacia e c… - stefanospaziani : @sonospento @lorepregliasco Anche io sceglierei Moderna, per gli stessi motivi, bisognerebbe incrementare di più qu… - ProGunAndre : @lorepregliasco Pfizer: periodo fra le dosi più corto, ottima efficacia. Ma non ne vedrò uno prima del 2022, sono '… - albertomura : Il comportamento di AZ è esecrabile. Hanno cominciato a con le scorrettezze sin dai tempi dei trial, tanto da indur… - frug75 : @Sam48283910 @HuffPostItalia Hanno avuto milioni di dosi Sinovac. Non è ancora approvato da EMA, l'efficacia sembra… -