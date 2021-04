Daydreamer anticipazioni dal 12 al 16 aprile 2021, Can e Sanem ritrovano il loro amore (Di martedì 6 aprile 2021) Torniamo con le consuete anticipazioni di Daydreamer relative alle puntate in onda dal 12 al 16 aprile 2021 su Canale 5. Di seguito troverete il riassunto e le trame degli episodi della soap opera turca in onda dalle 16.45 alle 17.10, che raccontano di come Can e Sanem siano nuovamente uno tra le braccia dell’altra, felici di aver superato gli ostacoli che li stavano dividendo ormai da tempo. Intanto Leyla è in ansia per le condizioni di salute di suo padre Nihat, oltre che all’ansia del nuovo progetto di lavoro intrapreso da lei e suo marito Emre. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni di Daydreamer dal 12 al 16 aprile 2021 Puntata di lunedì 12 aprile 2021: Leyla è molto in ansia per suo padre in ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 aprile 2021) Torniamo con le consuetedirelative alle puntate in onda dal 12 al 16su Canale 5. Di seguito troverete il riassunto e le trame degli episodi della soap opera turca in onda dalle 16.45 alle 17.10, che raccontano di come Can esiano nuovamente uno tra le braccia dell’altra, felici di aver superato gli ostacoli che li stavano dividendo ormai da tempo. Intanto Leyla è in ansia per le condizioni di salute di suo padre Nihat, oltre che all’ansia del nuovo progetto di lavoro intrapreso da lei e suo marito Emre. Scopriamo cosa rivelano ledidal 12 al 16Puntata di lunedì 12: Leyla è molto in ansia per suo padre in ...

Advertising

redazionetvsoap : #Daydreamer #Anticipazioni La #trama di #domani, #7aprile - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 7 aprile 2021: Nihat finisce in ospedale… - zazoomblog : DayDreamer Anticipazioni Puntate 12-16 Aprile 2021: A Can Torna la Memoria! - #DayDreamer #Anticipazioni #Puntate - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 7 aprile: Can si risveglia dal coma - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: Sanem rischia grosso a causa delle sue creme Can cerca di vederci chiaro - #Daydreamer… -