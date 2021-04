Covid, news di oggi. Vaccini, in arrivo dosi Pfizer. Atteso parere Ema su AstraZeneca LIVE (Di martedì 6 aprile 2021) Figliuolo: "In arrivo 1,5 milioni di Vaccini Pfizer". L’Agenzia europea del farmaco: "Ancora nessuna conclusione da studi sul vaccino". Ma intanto AstraZeneca rinvia la consegna del 50% delle dosi previste per il 14 aprile: consegnerà in Italia 175mila fiale e non le 340mila previste. I dati del nuovo bollettino7.767 nuovi casi su 112.962 tamponi, 421 decessi. Aumentano le terapie intesive (+6) e i ricoveri ordinari (+552). Il tasso di positività è al 6,9% Leggi su tg24.sky (Di martedì 6 aprile 2021) Figliuolo: "In1,5 milioni di". L’Agenzia europea del farmaco: "Ancora nessuna conclusione da studi sul vaccino". Ma intantorinvia la consegna del 50% dellepreviste per il 14 aprile: consegnerà in Italia 175mila fiale e non le 340mila previste. I dati del nuovo bollettino7.767 nuovi casi su 112.962 tamponi, 421 decessi. Aumentano le terapie intesive (+6) e i ricoveri ordinari (+552). Il tasso di positività è al 6,9%

