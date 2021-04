Covid: Fontana, ‘commercianti e ristoratori in difficoltà, rivedere regole’ (Di martedì 6 aprile 2021) Milano, 6 apr. (Adnkronos) – ”Commercianti e ristoratori sono in difficoltà ed è fuori di dubbio che per loro la situazione sia particolarmente pesante, mi auguro che al di là dell’aspetto vaccinale si possano rivedere le regole che sovraintendono le chisure e la vita di tutti i giorni”. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, partecipando al webinar di Aime ‘7 incontri per 7 domande in 70 minuti’ parlando della situazione economica legata al coronavirus. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Milano, 6 apr. (Adnkronos) – ”Commercianti esono ined è fuori di dubbio che per loro la situazione sia particolarmente pesante, mi auguro che al di là dell’aspetto vaccinale si possanole regole che sovraintendono le chisure e la vita di tutti i giorni”. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio, partecipando al webinar di Aime ‘7 incontri per 7 domande in 70 minuti’ parlando della situazione economica legata al coronavirus. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

