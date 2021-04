Covid, chef Colonna a Zingaretti: “apro spazi resort Labico per vaccinazioni Regione Lazio’ (Di martedì 6 aprile 2021) “Metto a disposizione della Regione Lazio e del suo presidente Nicola Zingaretti alcuni spazi del mio resort di Labico per le vaccinazioni anti-Covid, a titolo assolutamente gratuito”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos lo chef Antonello Colonna. Ed ha precisato: “Si tratta di oltre 5mila metri quadrati immersi nel verde delle colline romane a disposizione dei cittadini del Lazio, lontano dal resort e dal ristorante, per preservare il relax e la tranquillità degli altri ospiti. Se avessi avuto la possibilità lo avrei fatto anche in Lombardia con il presidente Fontana”. “Sono convinto che ognuno di noi debba poter fare la propria parte per dare l’esempio, per accelerare la somministrazione delle dosi, le ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) “Metto a disposizione dellaLazio e del suo presidente Nicolaalcunidel miodiper leanti-, a titolo assolutamente gratuito”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos loAntonello. Ed ha precisato: “Si tratta di oltre 5mila metri quadrati immersi nel verde delle colline romane a disposizione dei cittadini del Lazio, lontano dale dal ristorante, per preservare il relax e la tranquillità degli altri ospiti. Se avessi avuto la possibilità lo avrei fatto anche in Lombardia con il presidente Fontana”. “Sono convinto che ognuno di noi debba poter fare la propria parte per dare l’esempio, per accelerare la somministrazione delle dosi, le ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid chef Scuola Tessieri, un corso per pensare i ristoranti post - Covid ... "Il ristorante, spiega lo chef bi - stellato Marco Sacco, è innanzitutto un luogo dove vieni ... A Scuola Tessieri numero chiuso per i primi 32 ristoratori e pasticceri dell'era post - covid Anche alla ...

La carbonara secondo Rubina Rovini PONTEDERA - Il settore della ristorazione continua ad essere imbrigliato nell'emergenza Covid. Sperando di ripartire presto, oggi celebra il "Carbonara day", un piatto tipico della ... talentuosa chef ...

Carbonara Day: la più imitata la più tradita In questo anno di Covid gli italiani costretti in casa hanno aumentato il consumo di pasta del 10 per cento. Aumentate anche le esportazioni. La Carbonara protagonista mondiale. Ma anche la più imitat ...

