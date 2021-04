Controlli serrati a Roma, mancato rispetto delle norme anti Covid: sanzionate e chiuse 3 attività (Di martedì 6 aprile 2021) Gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, nell’ambito dei servizi finalizzati alla verifica di alcune attività commerciali inerente il rispetto dei divieti imposti dai DPCM emanati per contrastare la diffusione del virus Covid 19, durante le festività pasquali, hanno controllato 8 attività commerciali. Dai risultati ottenuti si è avuto modo di constatare che molte attività aggiravano i divieti citati restando aperti al pubblico e svolgendo la loro normale attività favorendo gli assembramenti delle persone. In un caso, sfruttando il fatto che le sale slot autorizzate fossero chiuse, i titolari attiravano i clienti, vittime della dipendenza del gioco, all’interno del loro locale nella zona di viale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) Gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, nell’ambito dei servizi finalizzati alla verifica di alcunecommerciali inerente ildei divieti imposti dai DPCM emanati per contrastare la diffusione del virus19, durante le festività pasquali, hanno controllato 8commerciali. Dai risultati ottenuti si è avuto modo di constatare che molteaggiravano i divieti citati restando aperti al pubblico e svolgendo la loro normalefavorendo gli assembramentipersone. In un caso, sfruttando il fatto che le sale slot autorizzate fossero, i titolari attiravano i clienti, vittime della dipendenza del gioco, all’interno del loro locale nella zona di viale ...

Advertising

ricpuglisi : TG1: CONTROLLI SERRATI (CON QUANTA SODDISFAZIONE LO DICONO) - CorriereCitta : Controlli serrati a Roma, mancato rispetto delle norme anti Covid: sanzionate e chiuse 3 attività - undy111 : @falko_it Millantavano controlli serrati, la verità è che non c'era mezzo vigile in giro - News_24it : Week-end pasquale blindato tra controlli serrati e tolleranza zero. Come informa il Viminale, solo nella giornata d… - markolamo : @giornalevela Basterebbe seguire l'esempio della Croazia o anche quello delle Egadi. Campi boe per le zone B con pa… -