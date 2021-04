Cannavaro sul suo futuro | “Sto bene in Cina In Italia si punta su giocatori a fine carriera”

(Di martedì 6 aprile 2021) Fabio, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo. L’allenatore del Guangzhou Evergrande non ha speso bele parole sul movimentono: “Dispiace, ma il nostro movimento è diventato fra i peggiori d’Europa. Persino l’Mls americana è meglio organizzata, per infrastrutture. E poi anche le scelte societarie di prenderee investire poco sui giovani. Il gioco si è impoverito e il campionato diventa meno affasnte, anche se noi siamo convinti di essere tatticamente i più bravi. Però degli elementi che fanno sperare in una rinascita nonostante tutto ci sono”. Sulla Nazionale: “Sul piano del gioco abbiamo una bella Nazionale, moderna per concetti di gioco. Capace di proporsi senza mai aver paura. Ancora ...

...filo, mercoledì il recupero con il Napoli che pesa per la panchina. Agnelli ha incontrato Max e non può permettersi di stare fuori dalle prime quattro del campionato di Serie A. Intanto...L'ex campione del mondo ha le idee molto chiare sull'allenatore ecapitano del Napoli Fabio, doppio ex di Juventus e Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport nella vigilia del match di recupero tra gli azzurri e i bianconeri. L'ex campione del ...Il doppio ex di Napoli e Juventus, Fabio Cannavaro, ha parlato a La Gazzetta dello Sport ... E non mi si venga a dire che questi risultati sono il frutto del silenzio stampa...". Sempre sui silenzi: ..."Sul piano del gioco abbiamo una bella Nazionale ... nonostante i risultati non diano ragione al tecnico bianconero, la difesa di Cannavaro è strenua come ai bei tempi in cui era lo spauracchio degli ...